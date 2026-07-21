МВФ одобрил выделение Киеву нового транша на $690 млн Правительство планирует ускорить выполнение реформ, согласованных с МВФ, заявил премьер Украины Сергей Корецкий

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине нового транша в рамках действующей программы кредитования.

Согласно заявлению фонда, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша в размере около $690 млн, завершив первый обзор выполнения Украиной условий программы расширенного финансирования (EFF) на 48 месяцев.

Общие обязательства Киева по программе достигнут, таким образом, $2,2 млрд.

Данный транш является частью новой четырехлетней программы EFF на $8,1 млрд, утвержденной фондом в конце февраля.

Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый обзор новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования, что открывает возможность в ближайшие дни получить от МВФ около 690 млн долларов.

Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

С учетом нового пакета помощи общий объем финансирования, предоставленного Украине в рамках новой программы EFF, составит около 2,2 млрд долларов.

"Все количественные критерии эффективности и индикативные цели программы по состоянию на конец марта были выполнены.

В рамках пересмотра были согласованы обновленные сроки реализации структурных реформ и меры по дальнейшему выполнению программы", – написал премьер.

Корецкий добавил, что правительство планирует ускорить выполнение реформ, согласованных с МВФ.