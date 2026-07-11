Расследование по установлению личностей остальных подозреваемых продолжается и в их отношении будут приняты необходимые правовые меры

МВД Сирии: террористическая ячейка признала свою причастность к подрыву безопасности и разжиганию хаоса Расследование по установлению личностей остальных подозреваемых продолжается и в их отношении будут приняты необходимые правовые меры

Министерство внутренних дел Сирии сообщило в субботу, 11 июля, что члены «террористической ячейки», стоящей за недавними взрывами в Дамаске, признались в ходе допроса, что нацеливались на государственные учреждения с целью дестабилизации ситуации в стране.



В заявлении министерства говорится, что подозреваемые, арестованные в начале этой недели, признались в совершении нападения «с целью нанесения удара по государственным учреждениям, подрыва безопасности и стабильности, а также сеяния беспорядка среди граждан».



Продолжающееся расследование, подкрепленное криминалистическими доказательствами и анализом данных служб безопасности, подтвердило причастность этой ячейки также к «террористическому взрыву», совершенному в мае в Дамаске в здании Управления вооружений при Министерстве обороны.



По данным сирийских властей, 19 мая рядом со зданием Министерства обороны взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб один сирийский солдат и несколько человек получили ранения после того, как силы безопасности обнаружили и попытались обезвредить взрывное устройство в этом районе.



МВД добавило, что расследование по установлению личностей остальных подозреваемых продолжается и в их отношении будут приняты необходимые правовые меры.

Ранее в субботу министр внутренних дел Анас Хаттаб поручил органам безопасности усилить меры безопасности во всех провинциях.



Эти события произошли после двух взрывов самодельных взрывных устройств, произошедших во вторник возле здания Министерства туризма в Дамаске, в результате которых, по данным Министерства здравоохранения, один человек погиб и 36 получили ранения. Как сообщило Министерство внутренних дел, среди раненых оказались четверо полицейских.



В четверг Хаттаб объявил об аресте ячейки, ответственной за взрывы, а сирийский телеканал «Аль-Ихбария» процитировал слова командующего службой внутренней безопасности пригорода Дамаска Ахмада аль-Далати, который заявил, что, по данным предварительного расследования, эта ячейка была связана с террористической группировкой ДЕАШ.



Власти не сообщили, завершено ли расследование, а ДЕАШ не взяла на себя ответственность за эти теракты.



Взрывы произошли во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск.



Сирийские власти усилили меры безопасности после свержения режима Башара аль-Асада в конце 2024 года.