МВД Сирии: на границе с Ираком пресечена поставка оружия и ракет для «Хезболлы»

Ulviyya Amoyeva, Ömer Koparan
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Силы безопасности Сирии пресекли попытку поставки партии современного оружия и ракет, которые, как утверждается, направлялись из Ирака в адрес ливанской группировки «Хезболла».
Как сообщило SANA со ссылкой на МВД Сирии, специальные подразделения предотвратили контрабандный провоз партии передовых вооружений и ракет через сирийско-иракскую границу.
Отмечается, что завершены первичные следственные действия по проведенной операции.
Установлено, что данные вооружения и ракеты «предназначались для переправки «Хезболле» в Ливане».