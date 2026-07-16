В ведомстве сообщили о перехвате крупной партии оружия и ракет на сирийско-иракской границе

МВД Сирии: на границе с Ираком пресечена поставка оружия и ракет для «Хезболлы» В ведомстве сообщили о перехвате крупной партии оружия и ракет на сирийско-иракской границе

Силы безопасности Сирии пресекли попытку поставки партии современного оружия и ракет, которые, как утверждается, направлялись из Ирака в адрес ливанской группировки «Хезболла».

Как сообщило SANA со ссылкой на МВД Сирии, специальные подразделения предотвратили контрабандный провоз партии передовых вооружений и ракет через сирийско-иракскую границу.

Отмечается, что завершены первичные следственные действия по проведенной операции.

Установлено, что данные вооружения и ракеты «предназначались для переправки «Хезболле» в Ливане».