Катарское ведомство также призвало граждан соблюдать инструкции и рекомендации, распространяемые компетентными государственными органами

МВД Катара: Угроза безопасности устранена, ситуация в стране вернулась к норме Катарское ведомство также призвало граждан соблюдать инструкции и рекомендации, распространяемые компетентными государственными органами

Угроза безопасности в Катаре устранена, ситуация в стране полностью нормализовалась. Об этом сообщает информационное агентство Катара QNA со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Согласно сообщению, угроза безопасности полностью устранена и обстановка в стране вернулась в нормальное русло.

При этом подробности о характере или содержании угрозы не приводятся.

Катарское ведомство также призвало граждан соблюдать инструкции и рекомендации, распространяемые компетентными государственными органами.

Незадолго до этого министерство предупреждало о высоком уровне угрозы безопасности в стране.

В целях обеспечения общественной безопасности ведомство рекомендовало жителям оставаться дома, не выходить на улицу, а также держаться подальше от окон и открытых пространств.

Ранее власти Бахрейна сообщили о срабаывании сирен воздушной тревоги из-за возможной атаки.

Вооруженные силы Кувейта, в свою очередь, заявили, что системы противовоздушной обороны отражают атаку с применением ракет и беспилотников.



После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану, американские военные в ночные часы начали бомбардировки, мишенью которых стали иранские регионы близ Ормузского пролива.