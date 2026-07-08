Ранее МВД Бахрейна уже сообщало о срабатывании сирен в связи с атаками

МВД Бахрейна призвало население укрыться в безопасных местах Ранее МВД Бахрейна уже сообщало о срабатывании сирен в связи с атаками

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о повторном срабатывании сирен воздушной тревоги, а также призвало население укрыться в безопасных местах. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети американской компании Х.

«Просим граждан и жителей сохранять спокойствие и пройти в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении.

Ранее в течение дня МВД Бахрейна уже сообщало о срабатывании сирен в связи с атаками.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявило о нанесении ударов по ряду объектов в Иране, объяснив это «иранскими атаками на коммерческое судоходство» в Ормузском проливе.

Иранское агентство Fars, в свою очередь, сообщило, что Корпус стражей исламской революции в ответ на ночные удары США по югу Ирана осуществил атаку с применением ракет и дронов на 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте.