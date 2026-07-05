Огонь перекинулся на завод по переработке отходов и текстильную фабрику близ Салоник

Масштабный лесной пожар в Греции нанес серьезный ущерб промышленной зоне Огонь перекинулся на завод по переработке отходов и текстильную фабрику близ Салоник

Масштабный лесной пожар в пригороде Салоник в Греции нанес серьезный ущерб промышленной зоне. Огонь перекинулся на завод по переработке отходов и текстильную фабрику, а густой черный дым накрыл весь регион.

Как сообщила противопожарная служба Греции, крупный лесной пожар вспыхнул в районе Ореокастро накануне вечером. Лесной пожар был в значительной степени локализован, основные усилия пожарных сосредоточены на тушении возгорания в промышленной зоне.

В тушении пожара задействованы 160 пожарных, 5 пеших расчетов, 52 единицы техники, а также большое количество волонтеров. С первыми лучами солнца к работе подключились 2 самолета-амфибии и 2 вертолета.

Представители властей сообщили, что густой черный дым, поднимающийся над заводом по переработке отходов, накрыл большую часть Салоник.

По данным властей, дым распространился на территорию более 20 километров, по всему городу чувствуется запах горящего пластика.

В связи с возможным токсическим воздействием дыма власти призвали граждан держать окна закрытыми, не выходить на улицу без крайней необходимости, а также предупредили о необходимости соблюдать осторожность пожилым людям, детям и лицам с заболеваниями дыхательных путей.

