Из региона к настоящему времени эвакуированы свыше 200 тысяч человек

Масштабные пожары во французской Жиронде привели к приостановке работы более 13 тыс. предприятий Из региона к настоящему времени эвакуированы свыше 200 тысяч человек

Из-за продолжающихся уже несколько дней пожаров в департаменте Жиронда более 13 тыс. компаний приостановили деятельность, сообщило правительство Франции. Из региона к настоящему времени эвакуированы свыше 200 тысяч человек.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр на фоне масштабных летних природных пожаров провел межведомственное кризисное совещание, по итогам которого сообщил журналистам, что ситуация остается сложной.

Лескюр отметил, что пожары имеют не только экологические и социальные, но и серьезные экономические последствия. Он также выразил поддержку представителям деловых кругов Жиронды.

Пожар в Жиронде, ставший одним из крупнейших в истории Франции, продолжается уже несколько дней. К настоящему времени огонь охватил около 42 тысяч га, а число эвакуированных превысило 200 тысяч человек. Пожар пока не удалось локализовать.