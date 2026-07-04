Президент Ирана отметил, что единство исламских стран является важнейшей стратегией в противостоянии нападениям и вмешательствам «врага»

Масуд Пезешкиан: Сионистский режим нападает на все страны региона и является причиной региональной нестабильности Президент Ирана отметил, что единство исламских стран является важнейшей стратегией в противостоянии нападениям и вмешательствам «врага»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль нападает на все страны региона и является причиной региональной нестабильности.



Согласно письменному заявлению Администрации президента Ирана, Пезешкиан выступил на прошедшей в столице Тегеране «Международной конференции „Лидер сопротивления: имам Хомейни“».



Подчеркнув важность единства и солидарности исламских стран, президент отметил: «Сионистский режим (Израиль) напал на все страны региона и является причиной региональной нестабильности. Исламские страны не были инициаторами подобных нападений».



Он отметил, что единство исламских стран является важнейшей стратегией в противостоянии нападениям и вмешательствам «врага»: «Впредь враг не сможет сделать мусульманское население в других регионах, в первую очередь в Газе, Палестине и Ливане, своей мишенью».



Говоря о бывшем лидере Ирана Али Хаменеи, погибшем в результате американо-израильских атак, президент Ирана резюмировал: «Я не простился с лидером и не собираюсь этого делать. Для меня он всегда жив».