Мастер из Алеппо сохраняет 1400-летнее искусство рельефной резьбы по дереву для будущих поколений «Посетители моей мастерской подолгу остаются здесь, рассматривая стены, потолки и детали работ», - сирийский мастер Айман Саид

Мастер декоративно-прикладного искусства Айман Саид, житель сирийского Алеппо, уже 30 лет занимается древним искусством рельефного декора по дереву, история которого насчитывает около 1400 лет. Сегодня мастер передает семейное ремесло своему сыну в надежде сохранить эту традицию для будущих поколений.

Работая на исторических базарах Алеппо, Саид сочетает искусство живописи с обработкой дерева, создавая рельефные панно, которые помогают сохранить культурное наследие.

Украшая дерево традиционными орнаментами и арабской каллиграфией, мастер прилагает большие усилия, чтобы уберечь это исчезающее ремесло.

- От дворцов до сувениров

На протяжении веков это искусство считалось символом эстетики и изысканности. В прошлом его широко использовали при оформлении потолков и стен мечетей, церквей и дворцов.

Великолепные образцы такого декора можно увидеть, в частности, в Тронном зале цитадели Алеппо и мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме.

С изменением образа жизни искусство рельефной резьбы стало реже применяться в архитектуре крупных зданий. Сегодня это ремесло все чаще используют при изготовлении сувенирных шкатулок, декоративных панно и небольших деревянных изделий.

- Важный элемент восточного интерьера

В беседе с корреспондентом «Анадолу» 42-летний мастер, отец троих детей, рассказал, что начал осваивать семейное ремесло в 12-летнем возрасте, а теперь обучает ему своего сына, чтобы обеспечить преемственность традиции.

Продолжая работать в атмосфере исторического базара, Саид сообщил, что намерен сохранить это ремесло, являющееся частью культурной памяти Сирии, а также передать его следующим поколениям.

По словам мастера, рельефная деревянная отделка была одним из важнейших элементов восточного декора, которым украшали потолки и стены старинных арабских домов.

При этом мастер подробно описал процесс изготовления изделий.

Сначала, по его словам, создается рисунок, который затем переносится с бумаги на дерево, после чего наносится специальная паста, изготовленная из растительных компонентов.

Далее наносится основа, рельефные элементы раскрашиваются кистью, а на завершающем этапе работа обводится черным контуром, - рассказал Саид.

- «Эта профессия никогда не надоедает»

Мастер признался, что даже спустя многие годы продолжает работать с тем же энтузиазмом. «Эта профессия никогда не надоедает», — сказал он.

Саид сообщил, что каждый новый предмет открывает для него новые детали и вдохновляет на дальнейшую работу.

Цвета и материалы, используемые в рельефной отделке дерева, способны менять восприятие пространства. Так, в хорошо освещенных помещениях предпочтение отдается оттенкам, создающим ощущение прохлады, тогда как в более темных интерьерах используют теплые тона, - сказал он.

«Посетители моей мастерской подолгу остаются здесь, рассматривая стены, потолки и детали работ», — продолжил Саид, указав на необходимость сохранять традиционные ремесла.

Мужчина также выразил надежду на создание специализированного ремесленного рынка, где мастера различных направлений могли бы работать под одной крышей.

По мнению Саида, такой центр объединил бы мастеров рельефной резьбы по дереву, чеканки по меди, ткачества и ковроткачества.

«Объединение мастерских не только поможет сохранить исчезающие ремесла, но и создаст здоровую конкуренцию между мастерами, что будет способствовать повышению качества изделий», — отметил он.