Педагоги требуют улучшения условий труда и угрожают забастовкой во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Массовые протесты учителей прошли в Мексике Педагоги требуют улучшения условий труда и угрожают забастовкой во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

В Мексике тысячи учителей вышли на акции протеста в рамках Национального дня учителя, требуя повышения зарплат и улучшения пенсионных условий.

Протесты были организованы Национальной координацией работников образования (CNTE) и прошли в нескольких городах, включая столицу Мехико. Демонстранты прошли маршем к главной площади города — Сокало, держа плакаты и транспаранты.

Участники акций потребовали от правительства повышения заработной платы и проведения реформы пенсионной системы.

Один из протестующих, комментируя ситуацию местным СМИ, заявил, что администрация президента Клаудии Шейнбаум не выполняет своих обещаний.

«Применяется двойной стандарт. Никаких решений, кроме лжи. Учитель, который борется, — это также учитель, который ведет уроки», — сказал он.

Другой участник протестов заявил, что акции продолжатся.

«Мы всегда будем на улицах, в борьбе. Наши требования не выполнены. Мы по-прежнему сталкиваемся с глухим и безразличным правительством», — отметил он.

Также протестующие заявили, что готовы начать забастовку по всей стране 11 июня во время проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.