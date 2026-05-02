Массивные лесные пожары на северо-востоке Японии взяты под контроль В регионе выгорело 1633 гектара леса, что составляет примерно 8% территории региона

Лесные пожары, разразившиеся в префектуре Ивате в Японии, были взяты под контроль на 11-й день.

Как сообщает государственное телевидение NHK, местные власти выступили с заявлениями по поводу лесных пожаров, начавшихся 22 апреля на северо-востоке Японии.

Власти района Оцучи префектуры сообщили, что на 11-й день пожары были взяты под контроль, вероятность их распространения снизилась.

В регионе выгорело 1633 гектара леса, что составляет примерно 8% территории региона.

В общей сложности пострадали 8 зданий и 2 человека получили ранения, работы по локализации пожаров будут продолжены.

22 апреля в префектуре Иватэ в Японии в двух разных местах возникли лесные пожары.

Власти объявили об эвакуации более 3 тысяч человек и обратились за поддержкой к Силам самообороны Японии (SDF).