Массивные лесные пожары на северо-востоке Японии взяты под контроль

Ayşe İrem Çakır, Nariman Mehdiyev
02 Май 2026•Обновить: 02 Май 2026
Лесные пожары, разразившиеся в префектуре Ивате в Японии, были взяты под контроль на 11-й день.
Как сообщает государственное телевидение NHK, местные власти выступили с заявлениями по поводу лесных пожаров, начавшихся 22 апреля на северо-востоке Японии.
Власти района Оцучи префектуры сообщили, что на 11-й день пожары были взяты под контроль, вероятность их распространения снизилась.
В регионе выгорело 1633 гектара леса, что составляет примерно 8% территории региона.
В общей сложности пострадали 8 зданий и 2 человека получили ранения, работы по локализации пожаров будут продолжены.
22 апреля в префектуре Иватэ в Японии в двух разных местах возникли лесные пожары.
Власти объявили об эвакуации более 3 тысяч человек и обратились за поддержкой к Силам самообороны Японии (SDF).