Мармарис сыграет ключевую роль в 61-м Президентском велотуре Турции Мармарис лучше всего подходит для проведения данного соревнования благодаря своей природной красоте, географии и туристическому потенциалу, - глава GETOB Дженгиз Айгюн

Мармарис станет центром внимания профессионального велоспорта благородя 61-му Президентскому велотуру Турции (TUR - 2026), который пройдет под патронажем президента Турецкой Республики и при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Гонка, входящая в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI) и являющаяся единственным велосоревнованием категории «ProSeries» в Турции, соберет 161 гонщика из 23 команд и 27 стран. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1133,5 километра.

Этап Мармарис– Кыран, который стартует 27 апреля, считается одним из ключевых в рамках велотура, и, как ожидается, определит судьбу общего зачета. Этап, который примет звезд мирового велоспорта, пройдет по сложному маршруту с подъемами до 11%.

Вклад в бренд Мармариса

Глава Торгово-промышленной палаты Мармариса Мутлу Айхан в беседе с корреспондентом «Анадолу» заявил, что проведение одного финиша и двух стартов соревнования укрепляет позиции региона на карте международных спортивных мероприятий.

По его словам, благодаря широкой медийной освещенности соревнования вносят значительный вклад в продвижение региона.

«Благодаря прямым трансляциям и широкому освещению в СМИ природные красоты и туристическая инфраструктура Мармариса достигают миллионов зрителей по всему миру, что существенно способствует продвижению направления. Активность в период проведения мероприятия способствует оживлению экономики, в том числе в секторах размещения, питания и услуг, положительно отражается на туризме и деловой жизни нашего региона», — сказал Айхан.

Фото : Marmaris Ticaret Odası/AA

Повышение ценности бренда и диверсификация туризма

Между тем председатель Ассоциации туристических отельеров и операторов Южно- Эгейского региона (GETOB) Дженгиз Айгюн отметил, что данное мероприятие способствует диверсификации туризма в регионе и оживлению туристического сезона.

По его словам, Мармарис стал своего рода «центром этапов».

«Мармарис, благодаря своей природной красоте, географическим особенностям и туристическому потенциалу, является одним из наиболее подходящих мест для проведения этого мероприятия. Подобные международные организации не только способствуют развитию спорта и популяризации велоспорта, но и представляют собой очень ценную витрину с точки зрения продвижения Мармариса, Муглы и нашей страны в целом. Мы, как GETOB, придаем большое значение этому мероприятию, которое повышает разнообразие туризма в нашем регионе, способствует оживлению сезона и укрепляет бренд Мармарис», - сказал Айгюн.

Фото : GETOB/AA

ендарный подъем» - этап Кыран

Председатель Ассоциации велосипедистов Мармариса Толга Гёк, в свою очередь, заявил, что для Мармариса является привилегией принимать финиш и два старта, а также обратил внимание на уровень сложности подъема Кыран, который может получить мировое признание.

По словам Гёка, этап Кыран протяженностью около 10 километров имеет уклон 10–11%.

«Это легендарный подъем, место, заслуживающее всемирного признания.Этот этап, как и подъем Бабадаг несколько лет назад, также находится под пристальным вниманием мирового велосообщества. Этапы Мармарис–Кыран и Анталья станут решающими в определении победителя тура. Этот маршрут представит всему миру великолепные пейзажи региона», - отметил он.

Фото : Sabri Kesen/AA

Программа гонки в Мармарисе

Мармарис станет финишной точкой 2-го этапа, на который спортсмены прибудут из Айдына, а также примет старты 3-го и 4-го этапов.



Программа гонки в Мармарисе следующая:

2-й этап (27 апреля): Айдын — Мармарис (152,8 км)

3-й этап (28 апреля): Мармарис — Кыран (132,7 км)

4-й этап (29 апреля): Мармарис — Фетхие (130,4 км)