Марк Рютте: саммит НАТО в Анкаре сосредоточится на результатах, расходах и поддержке Украины Генсек НАТО заявил, что союзники обсудят достижение нового целевого уровня оборонных расходов в 5%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем последнем заявлении перед саммитом в Анкаре, сделанном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил, что встреча будет сосредоточена на конкретных результатах, надежных планах расходов для достижения нового целевого уровня в 5%, увеличении оборонного производства и продолжении поддержки Украины.

Заявление Рютте и видеозапись с его обращением были опубликованы НАТО через соцсеть американской компании X.



Он подчеркнул, что двухдневный саммит НАТО в Анкаре будет «в значительной степени сосредоточен на результатах».



«В прошлом году в Гааге мы сделали многое, но теперь нам необходимо выполнить данные там обещания. Это означает расходы. Нам нужно обсудить надежные планы расходов, чтобы убедиться, что все страны движутся к цели в 5%», - заявил Рютте.

Рютте также отметил положительные сдвиги в оборонной промышленности и подчеркнул необходимость увеличения производства.

По его словам, в отношении Украины важно обеспечить, чтобы она «была максимально сильной в борьбе и находилась в наилучшей возможной позиции, когда начнутся мирные переговоры».



Саммит НАТО в Анкаре

Саммит глав государств и правительств НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре под председательством Турции, соберет лидеров 32 стран-членов, а также некоторых партнеров Альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приглашенных лиц, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В первый день участники встретятся на самом масштабном в истории Форуме оборонной промышленности НАТО. Во второй день состоятся основные рабочие заседания.

Несмотря на недавние напряжения в трансатлантических отношениях, одним из ключевых ожиданий саммита является демонстрация единства и солидарности союзников.

Среди главных тем - усиление роли Европы в обычной обороне и формирование концепции «НАТО 3.0», предусматривающей пересмотр военного присутствия США в Европе.

Также будет обсуждаться будущее поддержки Украины, а союзники, как ожидается, возьмут новые обязательства по увеличению оборонных расходов и производственных мощностей.

Саммит НАТО в Анкаре станет одним из самых масштабных по числу представителей международной прессы.