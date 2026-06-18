Марк Рютте: Альянс прошел через масштабную трансформацию в создании «НАТО 3.0» Министры обороны договорились о новых усилиях по ускорению трансатлантического сотрудничества в области обороны - заявил генсек ООН

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что министры обороны стран-союзниц достигли согласия по поводу новой концепции безопасности и обороны, получившей название «НАТО 3.0», в преддверии саммита в Анкаре, который состоится 7–8 июля. Он отметил, что Альянс переживает одну из крупнейших трансформаций в своей истории.

Рютте выступил с заявлением для прессы по итогам встречи министров обороны, состоявшейся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Министры обороны договорились о новых усилиях по ускорению трансатлантического сотрудничества в области обороны», — сказал Рютте, отметив, что все министры единодушно поддерживают новый этап, который министр обороны США Пит Хегсет назвал «НАТО 3.0».

Ссылаясь на объявленную Хегсетом в начале встречи шестимесячную «Оценку Министерства обороны», в рамках которой будет проанализировано размещение и базирование американских войск в Европе, Рютте сказал:

«Мы услышали заявление США о пересмотре структуры сил в Европе в условиях современной динамичной обстановки в сфере безопасности. Я считаю разумным размещение сил НАТО таким образом, чтобы они могли наиболее эффективно сдерживать конфликты и, в случае необходимости, защищаться от любой угрозы. Среди союзников также сложилось широкое единодушие в отношении необходимости приложить дополнительные усилия в связи с корректировкой США своих обязательств в рамках модели сил НАТО. Модель сил НАТО касается планирования, а планирование имеет огромное значение для обеспечения нашей готовности. Некоторые союзники полностью укомплектовали свои квоты, другие — почти полностью, а третьим предстоит проделать дополнительную работу».

Отвечая на вопрос, Рютте отметил, что не может говорить о содержании модели сил НАТО, и сказал: «Я знаю, что некоторые СМИ публикуют новости на эту тему. Я не могу подтвердить, верно ли это или верна ли сама новость, потому что мы ничего не говорим по этому поводу».

Генсек подчеркнул, что пересмотр США своего военного присутствия и дислокации войск в Европе не означает ослабления обязательств НАТО в области коллективной обороны.

Отметив, что в рамках статьи 5 НАТО, регулирующей коллективную оборону, по-прежнему действует презумпция того, что в случае нападения на любого союзника Альянс окажет всю необходимую поддержку, Рютте заявил, что оценка, проведенная Вашингтоном, в большей степени направлена на планирование и наиболее эффективное использование ресурсов для противодействия различным угрозам.

Рютте, комментируя заявления Хегсета о том, что европейские союзники должны увеличить инвестиции в оборону, добавил, что в последнее время европейские страны и Канада значительно увеличили свои расходы на оборону, однако некоторым союзникам по-прежнему необходимо взять на себя большую ответственность.

По его словам, Хегсет по праву держит эту тему в повестке дня, анализ структуры сил НАТО проводится в период, когда союзницы наращивают свой оборонный потенциал.

«Этот альянс, вероятно, переживает самую масштабную трансформацию в своей истории, стремясь построить НАТО 3.0, и это, конечно, означает, что нас ждут некоторые сложные периоды. Мы переживаем очень неспокойный период», - сказал он.

Коснувшись также критики главы Пентагона в отношении расходов на оборону, Рютте отметил, что европейские страны и Канада увеличивают свои расходы в оборонной сфере, однако некоторым союзникам необходимо приложить больше усилий.

Марк Рютте отметил, что периодический пересмотр США своего военного присутствия в Европе является естественным явлением, но при этом подчеркнул, что не будет комментировать заявления отдельных стран-союзниц.

Договоренность с Ираном

Отвечая на вопрос о том, как в НАТО восприняли критику Хегсета в адрес Альянса за недостаточную активность в отношении Ирана, Рютте заявил, что союзники единодушны в том, что Иран не должен обладать потенциалом создания ядерного оружия.

Он отметил, что шаги США, направленные на ослабление ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана, пользуются широкой поддержкой, и добавил, что многие союзники готовы внести свой вклад в восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Ормузский пролив и возможный вклад НАТО

Рютте, упомянув инициативу, созданную под руководством Франции и Великобритании с целью возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе и получившую поддержку более 40 стран, отметил, что европейские страны обладают значительным потенциалом, в частности в области разминирования.

Отметив, что роль НАТО в возможной операции пока не определена, Рютте подчеркнул, что Альянс готов внести свой вклад в случае необходимости.

Расходы на оборону

В своей оценке расходов на оборону он сообщил, что Германия, Польша и страны Балтии добились значительного прогресса в достижении поставленных целей, а также отметил, что продолжается работа над тем, чтобы другие союзники достигли того же уровня.

Рютте обратил внимание на то, что расходы России на оборону быстро растут, и уточнил, что на оборону выделяется около 48 процентов государственного бюджета. Поэтому, подчеркнув, что угрозу со стороны России нельзя недооценивать, Рютте в то же время указал, что объем российской экономики не превышает совокупный объем экономик Бельгии и Нидерландов.

По его мнению, НАТО гораздо сильнее России, Рютте отметил, Альянс должен сохранять свою сдерживающую силу как сегодня, так и в будущем.

Ядерное сдерживание

Рютте также обратил внимание на то, что сегодня союзники в рамках Группы ядерного планирования (NPG) собрались для обсуждения ядерного потенциала НАТО, и заявил: «Мы будем продолжать модернизировать наши ядерные силы, совершенствовать наше планирование и вносить необходимые корректировки, чтобы обеспечить соответствие и эффективность нашего ядерного сдерживания».

Досрочный уход Хегсета

Отвечая на вопрос о том, что министр обороны США Хегсет резко раскритиковал некоторых союзников по НАТО за уровень оборонных расходов и досрочно покинул встречу, Рютте заявил, что не согласен с оценками, согласно которым Хегсет ушел, не выслушав мнения союзников.

Он пояснил, что Хегсет пробыл на встрече около двух часов и выслушал обсуждаемые вопросы, американский министр был вынужден уйти раньше из-за заранее запланированной программы.

Отказ Хегсета от участия в февральской встрече министров обороны также вызвал сомнения относительно приверженности Вашингтона Альянсу.