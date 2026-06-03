Госсекретарь США заявил, что президент примет участие в июльской встрече в Анкаре, посвященной реформам альянса и обязательствам

Марко Рубио: Трамп примет участие в «самом важном» саммите НАТО в Турции Госсекретарь США заявил, что президент примет участие в июльской встрече в Анкаре, посвященной реформам альянса и обязательствам

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите глав государств-членов НАТО, который состоится в Анкаре в июле, заявил в среду, 3 июня госсекретарь Марко Рубио.

Рубио отметил, что этот саммит станет «самой важной встречей» в истории альянса, поскольку «здесь есть некоторые вопросы, которые необходимо прояснить и решить».

«Соединенные Штаты по-прежнему входят в альянс НАТО, и мы будем там», — заявил Рубио перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

Вашингтон остается членом альянса, но организации необходимы «значительные изменения», которые будут обсуждаться на саммите 7–8 июля в столице Турции.