Марко Рубио: Трамп примет участие в «самом важном» саммите НАТО в Турции

Muhammed Yasin Güngör
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите глав государств-членов НАТО, который состоится в Анкаре в июле, заявил в среду, 3 июня госсекретарь Марко Рубио.
Рубио отметил, что этот саммит станет «самой важной встречей» в истории альянса, поскольку «здесь есть некоторые вопросы, которые необходимо прояснить и решить».
«Соединенные Штаты по-прежнему входят в альянс НАТО, и мы будем там», — заявил Рубио перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.
Вашингтон остается членом альянса, но организации необходимы «значительные изменения», которые будут обсуждаться на саммите 7–8 июля в столице Турции.