Марко Рубио: США на стороне Ливана и поддерживают его безопасность и стабильность 19 июня между госсекретарем США Марко Рубио и президентом Ливана Жозефом Ауном состоялся телефонный разговор

Согласно сообщению администрации президента Ливана, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, 19 июня между госсекретарем Марко Рубио и президентом Ливана Жозефом Ауном, США вновь подтвердили свою поддержку Ливана.

В заявлении президентской администрации отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию в Ливане и регионе в целом в свете последних событий.

В ходе разговора Рубио подчеркнул, что США «на стороне Ливана», и заявил, что Вашингтон будет работать над обеспечением «безопасности и стабильности» в стране, «распространением государственной власти на всю ее территорию», а также поддержкой легитимных политических, силовых и военных институтов Ливана, «прежде всего армии».

Аун поблагодарил Рубио за поддержку Ливана со стороны США и подчеркнул необходимость прекращения израильских атак на ливанскую территорию посредством «всеобъемлющего прекращения огня».

Он заявил, что такое всеобъемлющее прекращение огня является «тем, что Ливан считает краеугольным камнем» для прогресса в ливанско-американо-израильских переговорах, которые должны состояться в Вашингтоне на следующей неделе.

По данным администрации президента, Аун отметил, что переговоры направлены на достижение «неизменных целей» Ливана — восстановления «безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности» страны.