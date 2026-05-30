Том Баррак продолжит играть ведущую роль в администрации Трампа как в Сирии, так и в Ираке - заявил госсекретарь США

Марко Рубио: Посол Баррак останется главным доверенным лицом по Сирии и Ираку Том Баррак продолжит играть ведущую роль в администрации Трампа как в Сирии, так и в Ираке - заявил госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, 30 мая, что посол Том Баррак останется «главным посредником по Сирии и ключевым доверенным лицом по Ираку».



«Он будет продолжать играть важную роль не только в качестве нашего посла в Турецкой Республике, но и в процессе развития стратегического сотрудничества президента (Дональда Трампа) с правительством Сирии и начала нашей работы с новым правительством Ирака», — написал Рубио в социальной сети американской компании X.



«Он является незаменимым членом команды президента, пользуется моим полным доверием и действует при полной поддержке Государственного департамента. Американский народ выигрывает от его неизменной готовности возглавлять эту работу», — добавил Рубио.



В пятницу Рубио заявил, что Том Баррак сохранит центральную дипломатическую роль в управлении политикой в отношении Сирии и Ирака после истечения срока его официального мандата в качестве специального посланника в Сирии.



«Посол Том Баррак сыграл неоценимую роль в качестве нашего специального посланника в Сирии», — написал Рубио в X, отметив, что «он продолжит играть ведущую роль в администрации Трампа как в Сирии, так и в Ираке».