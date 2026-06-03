Переговоры, организованные при поддержке США, проходят после нескольких недель почти ежедневных израильских ударов по Ливану

Марко Рубио надеется на разработку совместного плана действий Израиля и Ливана Переговоры, организованные при поддержке США, проходят после нескольких недель почти ежедневных израильских ударов по Ливану

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в среду, 3 июня оптимизм по поводу того, что проходящие в Вашингтоне переговоры между израильскими и ливанскими официальными лицами могут в скором времени привести к заключению официального соглашения по вопросам безопасности.

Он подтвердил, что представители обеих стран проводят встречу в Госдепартаменте второй день подряд.

«Надеюсь, что сегодня мы подготовим совместное заявление и план действий по обеспечению безопасности в этой стране», — заявил Рубио перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

Переговоры, организованные при поддержке США, проходят после нескольких недель почти ежедневных израильских ударов, в результате которых с 2 марта погибло почти 3 500 человек, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и позже продленное до начала июля.

Недавно конфликт обострился, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал войскам углубить вторжение и призвал нанести удары по Бейруту. Однако он сдержался после напряженного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который назвал его сумасшедшим.