Премьер-министр Малайзии сообщил, что на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани провел встречу с президентом России Владимиром Путиным

Малайзия намерена сотрудничать с РФ в сфере энергетической безопасности Премьер-министр Малайзии сообщил, что на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани провел встречу с президентом России Владимиром Путиным

Малайзия намерена развивать сотрудничество с Россией с целью укрепления своей энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Анвар Ибрагим отметил, что на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, стороны провели «продуктивные переговоры», в ходе которых обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению взаимодействия в энергетическом секторе.

Анвар Ибрагим подчеркнул, что правительство Малайзии намерено предпринять стратегические и активные шаги для укрепления энергетической безопасности страны в партнерстве с Россией.

Премьер также сообщил, что передал Путину приветствие от короля Малайзии султана Ибрагима и выразил благодарность российскому лидеру за «дружественный подход» страны к Малайзии.

«Я также дал высокую оценку последовательной и принципиальной позиции Путина по вопросам сектора Газа и Ирана», — добавил он.