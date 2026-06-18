Малайзия намерена сотрудничать с РФ в сфере энергетической безопасности

Dildar Baykan Atalay, Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Малайзия намерена развивать сотрудничество с Россией с целью укрепления своей энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, опубликованном в социальной сети американской компании X.
Анвар Ибрагим отметил, что на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, стороны провели «продуктивные переговоры», в ходе которых обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению взаимодействия в энергетическом секторе.
Анвар Ибрагим подчеркнул, что правительство Малайзии намерено предпринять стратегические и активные шаги для укрепления энергетической безопасности страны в партнерстве с Россией.
Премьер также сообщил, что передал Путину приветствие от короля Малайзии султана Ибрагима и выразил благодарность российскому лидеру за «дружественный подход» страны к Малайзии.
«Я также дал высокую оценку последовательной и принципиальной позиции Путина по вопросам сектора Газа и Ирана», — добавил он.