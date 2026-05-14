Максим Рыженков: конфликт на Ближнем Востоке доказал неспособность внешних игроков управлять евразийской безопасностью Ни одна страна Евразии не должна добиваться обеспечения собственной безопасности за счет других - Глава МИД Беларуси

Конфликт на Ближнем Востоке - новое веское доказательство того, что внешние игроки не могут управлять евразийской безопасностью.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова «Почему Евразия не может ждать: Хартия для нашего времени», опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства в четверг, 14 мая.

Министр напомнил об опубликованной в прошлом году журналом Russia in Global Affairs обширной статье о Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, где он заявил, что внешнее вмешательство в дела стран Евразии неизменно препятствует их успешному и независимому развитию.

«Я проследил эту закономерность от Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) до Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и далее до американских стратегий «расширения» и геостратегического доминирования после холодной войны, сформулированных бывшими советниками президента США по национальной безопасности Энтони Лейком и Збигневом Бжезинским»,- отметил Рыженков.

По словам министра, нынешний конфликт на Ближнем Востоке трагически и неопровержимо подтвердил его наблюдение. «Этот конфликт – не просто очередная региональная трагедия. Это новое веское доказательство того, что внешние игроки не могут управлять евразийской безопасностью. Мы вновь стали свидетелями знакомой схемы: одностороннее вмешательство в нарушение международного права, пренебрежение местными реалиями, попытки стравить соседей друг с другом и преследование стратегических интересов, не имеющих ничего общего с благополучием народов, оказавшихся на линии огня», - отметил министр.

Результат, как всегда, – очередные смерти, новые вынужденные перемещения населения и дальнейшее разрушение любой надежды на региональную стабильность, привлек внимание Рыженков.

Министр выразил сожаление в связи с тем, что архитекторы этой политики не усвоили уроков Балкан, Ирака, Афганистана и Украины и прежнему верят, что военная сила, односторонние санкции и политические манипуляции могут преобразовать Евразию в соответствии с их собственными чертежами. «И каждый раз они терпят неудачу, но лишь после того, как причинят невыносимые страдания людям на нашем континенте», - подчеркнуто в статье.

По словам министра, для стран Евразии посыл не может быть более четким – нельзя полагаться на внешних стражей в обеспечении безопасности, ждать возвращения «благожелательного международного либерального порядка», а также позволить себе оставаться пассивными наблюдателями, пока другие пытаются определить будущее континента. «Нам срочно необходимы наши собственные решения, выработанные нами для нас самих. Нам нужны евразийские решения для евразийских проблем»,- подчеркнул глава МИД Беларуси.

Евразийская хартия: «местный» подход, основанный на неделимости безопасности Главный урок нынешнего ближневосточного конфликта, как и всех остальных провальных внешних интервенций в Евразии за последние три десятилетия, заключается в следующем: только «местная», инклюзивная и основанная на консенсусе архитектура безопасности может работать, отметил он.

Сегодня Евразия нуждается в новом подходе, основанном на принципе, который провозглашается с момента принятия Хельсинкского заключительного акта 1975 года, но который никогда не реализовывался на практике: неделимость безопасности, подчеркнул Рыженков.

«Ни одна страна Евразии не должна добиваться обеспечения собственной безопасности за счет других. Ни одной внешней силе не должно быть позволено манипулировать евразийскими государствами. И ни один региональный конфликт не должен рассматриваться как возможность для получения геополитической выгоды», - добавил Рыженков.