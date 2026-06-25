Макрон сообщил о перехвате французскими ВМС танкера из «теневого флота» России Судно Deliver перехвачено 23 июня у берегов Сицилии, утверждает французский лидер

ВМС Франции перехватили нефтяной танкер, предположительно принадлежащий к «теневому флоту», который Россия якобы использует для обхода санкций. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети американской компании Х.

Глава государства сообщил, что 23 июня французский флот задержал у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver, который нарушил нормы морского права.

Макрон также отметил, что несколько дней назад аналогичную операцию провела Великобритания, и подчеркнул, что эти действия демонстрируют решимость Европы в борьбе с российским «теневым флотом». «Мы не позволим теневому флоту уклоняться от санкций и финансировать военные усилия России», — заявил французский лидер.

Кроме того, он добавил, что Франция и ее союзники продолжат прилагать все необходимые усилия для того, чтобы цена войны для РФ стала еще выше, а также для установления прочного и устойчивого мира в Украине.

Европейские страны обвиняют Россию в использовании скрытого «теневого флота» из старых и непригодных нефтяных танкеров для обхода санкций, введенных в связи российско-украинским конфликтом. Страны Европейского союза ввели санкции, направленные непосредственно против российского «теневого флота».

