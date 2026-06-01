Макрон сообщил о задержании французскими военными российского нефтяного танкера

Şeyma Yiğit, Elmira Ekberova
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы остановили нефтяной танкер Tagor, следовавший из России и находящийся под международными санкциями.
Об этом Макрон сообщил в публикации в социальной сети американской компании X.
«Вчера утром французские военно-морские силы остановили еще один нефтяной танкер под названием Tagor, вышедший из России и находящийся под международными санкциями», — написал французский лидер.
Макрон подчеркнул, что Франция намерена и далее противодействовать попыткам России обходить санкции Европейского союза. По его словам, операция по задержанию танкера была проведена в международных водах Атлантического океана в соответствии с нормами морского права при поддержке ряда союзников, включая Великобританию.
Президент Франции также раскритиковал использование подобных судов, заявив, что они применяются для финансирования войны России против Украины в обход международного права.
В январе французские власти уже задерживали в южных водах страны другой нефтяной танкер, который, по их оценке, входил в так называемый российский «теневой флот», используемый для обхода санкций ЕС. После уплаты штрафа судно покинуло французские воды 17 февраля.
Европейские страны обвиняют Россию в использовании старых и технически ненадежных нефтяных танкеров, объединенных в так называемый «теневой флот», для обхода ограничений, введенных после начала войны в Украине.
В связи с этим страны Европейского союза продолжают вводить санкции против судов, которые, по их мнению, входят в состав этого флота.