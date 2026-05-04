Макрон призвал Иран и США к совместному открытию Ормузского пролива

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал открыть Ормузский пролив при координации между иранскими и американскими властями.

Президент Франции Макрон выступил перед журналистами в Ереване накануне саммита Европейского политического сообщества.

Макрон сообщил, что после достижения временного прекращения огня между двумя странами провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Прекращение огня должно было охватывать Ливан и повторное открытие Ормузского пролива», - заявил он.

Макрон напомнил, что 17 апреля в Париже прошла конференция, посвященная обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

«В тот же день в США была объявлена блокада в Ормузском проливе», - сказал он.

Макрон заявил, что если США готовы к повторному открытию Ормузского пролива, это можно только приветствовать, отметив, что Франция изначально выступала с таким требованием. При этом он подчеркнул, что Париж не будет участвовать в каких-либо силовых операциях, чьи рамки остаются неясными.

По его словам, для повторного открытия пролива была создана миссия, а ее военное планирование велось в Лондоне.

«Мы хотим, чтобы он был вновь открыт скоординированным образом между Ираном и США. Это единственное решение для того, чтобы Ормузский пролив оставался открытым на постоянной основе, а свобода судоходства была обеспечена без ограничений и платы за проход», - отметил французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане имеет жизненно важное значение, и отметил, что стороны взяли на себя соответствующие обязательства.

Обратив внимание на то, что европейцы выстраивают собственные решения в сфере безопасности, Макрон заявил, что это решено было, создав в 2022 году Европейское политическое сообщество. «Мы решили сделать это, сформировав Коалицию желающих, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Именно это мы сделали в рамках специальной операции и миссии по освобождению Ормуза», - сказал он. Макрон отметил, что европейцы «берут свою судьбу в собственные руки», увеличивают расходы на оборону и безопасность и работают над совместными решениями. При этом он подчеркнул, что Европа делает это не в качестве реакции на кого-либо.