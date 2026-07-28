Макрон поблагодарил Турцию за отправку самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами Президент Франции сделал в Х репост публикации министра сельского и лесного хозяйства Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Турцию за отправку самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, охватившими страну.

Глава французского государства на своей странице в социальной сети американской компании Х сделал репост публикации министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы об отправке во Францию пожарных самолетов.

Макрон сопроводил свой пост словами «Спасибо, Турция!» и значком с изображением турецкого флага.

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Ранее Юмаклы опубликовал в Х пост, в котором говорится, что Турция по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана направила во Францию два самолета-амфибии для тушения пожаров — вслед за аналогичной помощью Испании.

«Турция, располагая имеющимися ресурсами и опытом, защищает не только свои леса, но и выполняет свой долг по охране лесов других стран, когда возникает такая необходимость», - заявил глава ведомства, пожелав успеха экипажам, отправляющимся на задание.

Министр также подчеркнул, что леса являются самым ценным наследием, которое будет передано будущим поколениям. «Леса даны нам не на время — они являются самым ценным наследием, которое мы оставим будущим поколениям», - говорится в публикации турецкого министра.

Франция переживает одно из крупнейших стихийных бедствий в своей истории. С начала года в стране выгорело 116 тыс. гектаров леса. В департаменте Жиронда на юге Франции, где пожары продолжаются уже около недели, огнем уничтожено более 42 тысяч гектаров. Пожары в департаментах Жиронда, Вар, Ланды и Верхняя Корсика пока не удается взять под контроль.

