Макрон передал французам привет от президента Эрдогана после встречи на саммите НАТО
Президент Франции опубликовал в соцсетях кадры беседы с турецким лидером и сообщил, что выполнил его просьбу
Şeyma Yiğit, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
АНКАРА
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях кадры своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, сообщив, что передал французскому народу привет от турецкого лидера.
На своей странице в социальной сети американской компании X Макрон поделился видео двусторонней встречи с Эрдоганом, прошедшей в рамках саммита НАТО, организованного Турцией.
На опубликованных кадрах Эрдоган просит Макрона передать привет жителям Франции. Французский президент ответил на эту просьбу положительно.
После завершения саммита и отъезда из Анкары Макрон разместил эти кадры в социальной сети, сопроводив их подписью: «Франции переданы приветствия».