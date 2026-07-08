Президент Франции опубликовал в соцсетях кадры беседы с турецким лидером и сообщил, что выполнил его просьбу

Макрон передал французам привет от президента Эрдогана после встречи на саммите НАТО Президент Франции опубликовал в соцсетях кадры беседы с турецким лидером и сообщил, что выполнил его просьбу

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях кадры своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, сообщив, что передал французскому народу привет от турецкого лидера.

На своей странице в социальной сети американской компании X Макрон поделился видео двусторонней встречи с Эрдоганом, прошедшей в рамках саммита НАТО, организованного Турцией.

На опубликованных кадрах Эрдоган просит Макрона передать привет жителям Франции. Французский президент ответил на эту просьбу положительно.

После завершения саммита и отъезда из Анкары Макрон разместил эти кадры в социальной сети, сопроводив их подписью: «Франции переданы приветствия».