По мнению президента Франции, европейские страны должны участвовать в переговорах между Россией и Украиной

Макрон: Париж поддерживает прямые переговоры между Москвой и Киевом По мнению президента Франции, европейские страны должны участвовать в переговорах между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с призывом президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину о проведении встречи с целью прекращения российско-украинской войны заявил, что Париж поддерживает прямые переговоры между Москвой и Киевом.

Выступая перед журналистами перед саммитом Европейского союза (ЕС) и стран Западных Балкан в Черногории, Макрон затронул темы расширения ЕС и стран Западных Балкан, российско-украинской войны и парламентских выборов в Армении.

Напомнив, что в рамках стратегии расширения ЕС в 2020 году они вместе с Германией предложили процесс постепенной интеграции, он сообщил, что в ходе саммита они обсудят прогресс, достигнутый Западными Балканами в этом направлении.

Касаясь парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, Макрон отметил, что они обнаружили факт вмешательства России в выборы. По его словам, они работают вместе с властями Армении против любого внешнего вмешательства в выборы.

Поддержка переговоров между Россией и Украиной

Высказавшись также по поводу российско-украинской войны, Макрон подчеркнул: «Мы всегда поддерживали прямые переговоры между Украиной и Кремлем».

Президент считает, что если сегодня и будет разработан план послевоенного перемирия или мира, то это смогут сделать только Россия и Украина, европейцы будут выступать в качестве сторонников этого процесса.

При этом Макрон вновь подчеркнул, что европейские страны должны участвовать в переговорах между Россией и Украиной, отметив, что война представляет собой проблему безопасности для всего континента.

Он объявил, что пригласил всех членов «Коалиции желающих», состоящей из стран, поддерживающих Украину, в Париж 13–14 июля по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Отметив, что Франция тесно координирует свои действия с Великобританией и Германией в вопросах поддержки Украины, Макрон заявил, что в ближайшие дни встретится с президентом Украины Зеленским.

Президент Украины Зеленский в открытом письме, опубликованном в социальной сети, обратился к президенту России Путину, отметив, что лидеры двух стран должны встретиться и положить конец войне.

Подчеркнув необходимость прекращения войны, Зеленский написал: «Мы должны сделать это честно, с честью и гарантировать, что новой войны не будет. Мы видим, что США уделяют все свое внимание иранскому вопросу, и было бы неправильно ожидать, что их внимание переключится на войну в Европе».