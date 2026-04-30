Макрон отреагировал на шутку Карла III про французский язык в США «Это было бы шикарно!»,- заявил президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выступление короля Великобритании Карла III во время торжественного ужина в Белом доме.

Британский монарх обратился к Трампу, упоминая исторические события.

«Вы недавно комментировали, мистер президент, что если бы не Соединенные штаты, то европейские страны говорили бы на немецком языке. Осмелюсь сказать, что если бы не было нас, вы бы говорили по-французски», - иронически заметил Карл III.

Президент Франции отреагировал на данное видео в соцсети американской компании X . «Это было бы шикарно!», - написал Эммануэль Макрон.