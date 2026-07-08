Президент Франции сообщил о продолжении поддержки Украины, развитии европейских военных возможностей и заявил, что увеличение оборонных расходов должно быть сделано «ради самих европейцев»

Макрон заявил, что остался очень доволен встречей с президентом Эрдоганом Президент Франции сообщил о продолжении поддержки Украины, развитии европейских военных возможностей и заявил, что увеличение оборонных расходов должно быть сделано «ради самих европейцев»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что остался очень доволен встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Выступая перед журналистами после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, Макрон рассказал о позиции Франции по вопросам обороны, роли Европы в НАТО и международной безопасности.

Президент Франции отметил, что его страна является примером в вопросах увеличения оборонных расходов. По его словам, благодаря принятым законам за 10 лет бюджет французских вооруженных сил был увеличен вдвое.

Макрон заявил, что Франция играет ведущую роль во многих миссиях НАТО и сохраняет военное присутствие на восточном фланге альянса. Он также сообщил, что французские силы примут участие в операциях НАТО, которые будут проводиться в Финляндии.

По словам Макрона, Франция участвует в военных операциях для обеспечения безопасности Европы, а также покрывает около 80% потребностей, возникших в связи с перестройкой военного присутствия США на континенте, в сфере морских возможностей.

Он подчеркнул, что европейские страны развивают собственные решения в области обороны.

- «НАТО — это альянс мира и равновесия»

Макрон отметил, что Европа укрепляет свои возможности благодаря таким системам, как истребители Rafale и зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.

Он заявил о поддержке Европы, которая в рамках НАТО стремится защищать свой суверенитет и стратегическую автономию.

«Альянс (НАТО) существует как альянс мира и равновесия, как инструмент обеспечения мира на европейском континенте. Именно это мы защищаем, когда речь идет об Украине и Ближнем Востоке», — сказал Макрон.

Он сообщил, что в рамках саммита НАТО союзники вновь подтвердили свои обязательства по Украине.

Макрон также объявил, что 13 июля в Париже вновь состоится встреча «Коалиции желающих». По его словам, встреча будет посвящена борьбе с российским «теневым флотом», созданию новых оборонных инициатив, мобилизации оборонной промышленности для поддержки Украины и планированию совместных операций.

Он добавил, что страны-участницы встречи также будут приглашены на военный парад в Париже по случаю Национального праздника Франции 14 июля.

Макрон подчеркнул важность единой позиции союзников по вопросам Украины и Ближнего Востока.

- Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива

Комментируя удары между США и Ираном, Макрон заявил:

«Да, я считаю, что именно атаки Ирана и нарушение соглашения (о прекращении огня) привели к ответу со стороны США».

По словам французского лидера, Иран «поступил неправильно», нарушив достигнутые договоренности. Однако он отметил, что стороны находятся в рамках предусмотренного 60-дневного периода для завершения соглашения, и выразил мнение, что переговоры между США и Ираном будут продолжаться.

Макрон заявил, что союзники едины в вопросах необходимости свободного прохода через Ормузский пролив без условий и платы за транзит, вывода «Хезболлы» и обеспечения мира и стабильности в Ливане.

Он также отметил, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе при необходимости может быть задействована, включая операции по разминированию.

По словам Макрона, в случае ухудшения ситуации возможно новое военное развертывание в регионе, однако на данный момент такой необходимости нет.

- Макрон: встреча с Эрдоганом прошла конструктивно

Говоря о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Макрон заявил:

«Мы обсудили все. Мы говорили об экономике, обороне, образовании и многих других вопросах, касающихся наших граждан. Есть действительно положительные моменты, а также вещи, которые необходимо улучшить. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Я остался очень доволен этой встречей».

По словам Макрона, стороны также обсудили региональные вопросы Ближнего Востока и ситуацию вокруг Украины.

Отвечая на вопрос о возможной продаже Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T, разработанной Францией и Италией, президент Франции сообщил, что техническая работа по этому вопросу продолжается.

- «Мы должны увеличивать оборонные расходы ради самих себя»

Комментируя призывы президента США Дональда Трампа к европейским странам увеличить расходы на оборону, Макрон заявил:

«Мы должны делать это для самих себя».

Отвечая на вопрос о возможности участия французского политика Марин Ле Пен, осужденной по делу о коррупции, в будущих президентских выборах, Макрон отказался комментировать ситуацию.

Он напомнил, что после двух президентских сроков не сможет участвовать в следующих выборах из-за конституционных ограничений.

«Я здесь не для того, чтобы быть комментатором французской политики. Я здесь, чтобы обеспечивать наше единство, принимать решения, действовать, защищать нашу страну и представлять ее», — заявил Макрон.