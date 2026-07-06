Спустя год после визита президента Сирии Ахмеда Шараа во Францию «впервые после падения режима Башара Асада страну посетил европейский лидер»

Макрон вновь подтвердил поддержку Францией суверенитета и единства Сирии Спустя год после визита президента Сирии Ахмеда Шараа во Францию «впервые после падения режима Башара Асада страну посетил европейский лидер»

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж поддерживает суверенитет и единство Сирии.

Макрон посетил столицу Сирии Дамаск с целью проведения официальных встреч в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоится в столице Турции Анкаре.

В сообщении о визите, опубликованном в социальной сети американской компании X, Макрон отметил, что прибыл в Дамаск, чтобы «подтвердить обязательства Франции перед сирийским народом».

Подчеркнув свою поддержку «суверенной, единой, плюралистической и живущей в мире со своими соседями Сирии», Макрон сказал: «Вместе мы открываем новую страницу мира и стабильности».

Впервые после падения режима Асада страну посетил европейский лидер

В заявлении Елисейского дворца по поводу визита Макрона в Сирию также отмечено, что спустя год после визита президента Сирии Ахмеда Шараа во Францию «впервые после падения режима Башара Асада страну посетил европейский лидер».

Этот визит является показателем конкретных шагов, которые Франция предпримет в деле восстановления Сирии.

В зсообщении подчеркивается, что Франция и Сирия откроют новую страницу в сотрудничестве в сфере экономики и безопасности, подчеркивается, что Франция будет поддерживать усилия по диверсификации путей поставок между Европой и Ближним Востоком.