Майя Санду: расширение ЕС имеет решающее значение для безопасности и стабильности Европы Президент Молдовы открыла министерскую сессию Комитета министров Совета Европы в Кишиневе

Расширение Евросоюза имеет решающее значение для безопасности и стабильности Европы. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в пятницу, 15 мая, открывая министерскую сессию Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

«Расширение Европейского союза и защита европейской демократической жизни — это, в конечном счете, один и тот же акт сопротивления», — следует из заявления, распространенного пресс-службой главы государства.

Санду также указала на общую ответственность стран-участниц Совета Европы защищать демократию, мир и безопасность в контексте усиления когнитивной войны на всем континенте.

Президент подчеркнула, что Молдова продолжает свой европейский путь, соблюдая критерии и проводя необходимые реформы, а также одновременно способствует укреплению безопасности в регионе. Майя Санду призвала продолжать оказывать поддержку Украине в военном и финансовом плане.

Глава государства также подтвердила важность укрепления международной архитектуры ответственности и подчеркнула, что Республика Молдова была в числе государств-основателей Специального трибунала, созданного в рамках Совета Европы в период председательства Республики Молдова в Комитете министров организации.

Демократии не могут защищаться методами прошлых десятилетий

Президент Молдовы подчеркнула необходимость более эффективных подходов к защите демократий, адаптированных к новым реалиям. «Демократии не могут защищаться методами прошлых десятилетий», — заявила президент.

Таким образом, глава государства выступила за принятие международно-правового инструмента, который позволил бы государствам более эффективно сотрудничать в противодействии гибридным угрозам.

Республика Молдова председательствовала в Комитете министров Совета Европы в период с ноября 2024 по май 2025 года, в рамках которого продвигала ключевые инициативы, касающиеся противодействия иностранному вмешательству и продвижения социальных прав, что отражает приверженность страны единой и сильной Европе, подчеркнули в пресс-службе президента.

Молдова передала Княжеству Монако председательство в Комитете министров Совета Европы

Республика Молдова передала в пятницу Княжеству Монако председательство в Комитете министров Совета Европы. Мероприятие прошло в рамках торжественной церемонии, организованной во Дворце Республики, сообщает МОЛДПРЕС.

Республика Молдова с 14 ноября 2025 года председательствует в Комитете министров Совета Европы до 15 мая.

Комитет министров — главный руководящий орган Совета Европы, отвечает за реализацию целей организации. Государства-члены представлены министрами иностранных дел и постоянными представителями при Совете Европы.

Совет Европы — это межправительственная европейская организация, созданная 5 мая 1949 года. Сейчас она насчитывает 46 государств-членов, ее официальная резиденция находится в Страсбурге, Франция.

Основные цели Совета Европы — защита прав человека, плюралистической демократии и верховенства права, поиск решений проблем, с которыми сталкивается европейское общество, и укрепление демократической стабильности в Европе путем поддержки политических, законодательных и конституционных реформ.

