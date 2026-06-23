Майя Санду: интеграция в ЕС позволит Молдове укрепить демократию и защитить независимость

Интеграция в ЕС позволит Молдове укрепить демократию и защитить свою независимость. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в видеопослании по случаю 36‑й годовщины провозглашения суверенитета страны.



«Мы обязаны защищать нашу независимость и мир. Сделать это мы можем только через европейскую интеграцию. Только в Европейском союзе мы сможем чувствовать себя в безопасности и укрепить нашу демократию», - цитирует главу государства МОЛДПРЕС во вторник, 23 июня.

Глава государства отметила, что 36 лет назад молдаване боролись за суверенитет и за право самостоятельно решать свою судьбу. «Сегодня, спустя 36 лет, Республика Молдова действительно строит свою собственную судьбу», — заявила Майя Санду.

Президент Майя Санду призвала к единству в реализации стратегической цели Республики Молдова — присоединения к Европейскому союзу. «Так же, как наши родители и деды 36 лет назад, мы должны быть едины и работать с достоинством и смелостью, чтобы довести до конца эту национальную цель — европейскую интеграцию Республики Молдова», — подчеркнула Майя Санду.

Европейский путь — суверенный выбор Республики Молдова

Премьер-министр Александру Мунтяну по случаю Дня Суверенитета заявил, что Европейский путь — суверенный выбор Республики Молдова.

«Европейский путь — это суверенный выбор Республики Молдова. Европейский союз является сообществом суверенных государств, и мы хотим быть его частью именно потому, что стремимся к более сильной, более безопасной и более процветающей стране»,- сказал глава молдавского Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня граждане Республики Молдова отмечают право самостоятельно решать будущее своей страны. «36 лет назад Декларация о суверенитете стала решающим шагом на пути к независимости. Это был момент, когда мы заявили, что хотим сами определять свое будущее и строить свободное и демократическое государство. И сегодня суверенитет означает то же самое. Это значит, что мы можем самостоятельно решать, в каком направлении движется наша страна. Это означает институты, которые работают на благо людей, уважение к закону, вовлеченность и ответственность каждого из нас», — заявил Мунтяну.

Премьер-министр подчеркнул, что европейский путь является суверенным выбором народа Республики Молдова. «Мы сами выбираем направление, по которому идем. Никто не может навязать нам это направление и никто не может лишить нас права следовать ему. Европейский союз — это сообщество суверенных государств, и мы хотим быть его частью именно потому, что стремимся к более сильной, более безопасной и более процветающей стране. Суверенитет не принадлежит ни одному правительству и ни одному учреждению. Он принадлежит гражданам», — добавил Александру Мунтяну.

Сегодня Республика Молдова отмечает День Суверенитета. 23 июня 1990 года депутаты Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики приняли Декларацию о суверенитете — документ, который открыл путь к независимости, демократии и правовому государству.