Майкл Форсайт: Для Великобритании Турция является ценным партнером во многих сферах

Председатель Палаты лордов Великобритании Майкл Форсайт заявил: «Для Великобритании Турция является ценным партнером во многих сферах, находясь на пересечении Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Вы играете жизненно важную дипломатическую роль в установлении связей между регионами и в посредничестве при урегулировании конфликтов».



Председатель Палаты лордов Великобритании Форсайт, заместитель председателя Палаты общин Великобритании Джудит Камминс и председатель французской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Наталья Пузирефф выступили на Парламентском саммите НАТО в Стамбуле.



«Для Великобритании Турция — ценный партнер во многих областях, находящийся на стыке Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Вы играете жизненно важную дипломатическую роль в установлении связей между регионами и в посредничестве при урегулировании конфликтов», - сказал Майкл Форсайт



Подчеркнув, что НАТО является основной опорой оборонной политики Великобритании, Форсайт добавил, что все члены организации вместе противостоят угрозам свободе, демократии и верховенству закона.



«Сдерживание обходится гораздо дешевле, чем конфликт; совместная оборона эффективнее, чем действия в одиночку», — отметил Форсайт, указав на изменения, вызванные искусственным интеллектом и кибертехнологиями, и подчеркнув, что они готовы адаптироваться к этой ситуации.



По его словам, Украина на протяжении многих лет «терпела нападения со стороны России»: «Сегодня Украина отстаивает позиции против этой агрессии от имени всех нас, присутствующих здесь. Поэтому мы в огромном долгу перед украинцами. Их борьба — это наша борьба».



•⁠ ⁠Призыв к сотрудничеству перед лицом общих угроз



Джудит Камминс в своем выступлении отметил, что на протяжении 77 лет НАТО, объединенное общей историей и общими ценностями, обеспечивало нам безопасность и благополучие. Это является доказательством непреходящей силы общей безопасности в сдерживании агрессии.



Обратив внимание на напряженность в мире, в первую очередь в Украине и на Ближнем Востоке, Камминс продолжил словами: «В этот самый опасный момент нашей истории мы, члены НАТО, нуждаемся друг в друге. Мы должны теснее сотрудничать и укреплять принцип, согласно которому нападение на одного из нас будет считаться нападением на всех».



Он подчеркнул, что современные вызовы стали менее предсказуемыми, указав на усиливающуюся конкуренцию и новые технологические угрозы.

Пузирефф в свою очередь напомнила, что на саммите лидеров «Большой семерки» (G7), прошедшем во Франции, на повестку дня были вынесены вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и прохода через Ормузский пролив. Она обратила внимание на то, что в рамках G7 было опубликовано совместное заявление, в котором признается территориальная целостность Украины и содержится призыв к усилению военной помощи этой стране.



«Необходимо подтвердить, что будущее Украины — в НАТО», — отметила Пузирефф, добавив, что евроатлантическая интеграция Украины вносит непосредственный вклад в обеспечение безопасности и региональной стабильности.