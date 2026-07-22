Федеральный судья США в ходе предварительного слушания назначил дату начала судебного разбирательства по делу Мадуро

Мадуро и его супруга предстанут перед судом в США 1 июня 2027 года Федеральный судья США в ходе предварительного слушания назначил дату начала судебного разбирательства по делу Мадуро

Судебный процесс в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, которые были задержаны в ходе военного вмешательства 3 января, начнется 1 июня 2027 года.

Как сообщает ABC News, федеральный судья США Элвин Хеллерстайн в ходе предварительного слушания назначил дату начала судебного разбирательства по делу Мадуро.

Согласно решению суда, Мадуро и его супруга Флорес предстанут перед судом 1 июня 2027 года.

Адвокат Мадуро Барри Поллак заявил, что его подзащитный обладает судебным иммунитетом как глава суверенного государства, а также о намерении оспорить предъявленное обвинительное заключение.

Что произошло?

3 января в Каракасе, в столице Венесуэлы, были слышны взрывы и звуки авиации. После этого власти Венесуэлы обвинили США в нападениях на гражданские и военные объекты в различных частях страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро была проведена масштабная операция, в результате которой он и его супруга были вывезены за пределы страны.

Министр юстиции США того периода Пэм Бонди, в свою очередь, сообщила о выдвинутых обвинениях против Мадуро и его супруги.