МАГАТЭ сообщило об атаке на ЗАЭС

Salih Okuroğlu, Abdulrahman Yusupov, Ekip
03 Май 2026•Обновить: 03 Май 2026
Любые удары, нанесенные по локациям вблизи атомных объектов, могут представлять угрозу ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба агентства в соцсети Х.
Предупреждение Гросси последовало за заявлением МАГАТЭ об атаке беспилотника на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.
Об ударе БПЛА по лаборатории сообщили инспекторам МАГАТЭ сегодня представители станции.
«Сообщений о пострадавших не поступало, и пока неизвестно, повредил ли удар лабораторию, которая расположена за пределами периметра ЗАЭС. Группа МАГАТЭ, находящаяся на месте, запросила доступ к лаборатории», — говорится в сообщении.