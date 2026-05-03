Любые удары, нанесенные по локациям вблизи атомных объектов, могут представлять угрозу ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

МАГАТЭ сообщило об атаке на ЗАЭС Любые удары, нанесенные по локациям вблизи атомных объектов, могут представлять угрозу ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Любые удары, нанесенные по локациям вблизи атомных объектов, могут представлять угрозу ядерной безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба агентства в соцсети Х.

Предупреждение Гросси последовало за заявлением МАГАТЭ об атаке беспилотника на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

Об ударе БПЛА по лаборатории сообщили инспекторам МАГАТЭ сегодня представители станции.

«Сообщений о пострадавших не поступало, и пока неизвестно, повредил ли удар лабораторию, которая расположена за пределами периметра ЗАЭС. Группа МАГАТЭ, находящаяся на месте, запросила доступ к лаборатории», — говорится в сообщении.