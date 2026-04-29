МАГАТЭ: реакторы нового поколения формируются на основе 70-летнего опыта Инновационные реакторы включают радикальные изменения в использовании теплоносителей и ядерного топлива

Реакторы нового поколения разрабатываются с использованием 70-летнего эксплуатационного опыта отрасли.

Как заявили «Анадолу» в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), новые проекты реализуются с учетом уроков, извлеченных из аварий прошлого, и постоянного процесса совершенствования, что позволило усилить стандарты безопасности.

Как отмечается, на фоне растущих рисков для глобальной энергобезопасности и климатических целей атомная энергия становится важным элементом решения для стран, испытывающих трудности в энергетической и климатической сферах.

Многие страны рассматривают атомную энергетику, как одну из низкоуглеродных технологий, в качестве источника, обеспечивающего долгосрочное, доступное и стабильное электроснабжение и не приводящего к выбросам парниковых газов. «Обеспокоенность по поводу энергетической безопасности, стабильности энергосистем и волатильности цен на энергоносители входит в число движущих сил развития атомной энергетики. Глобальный импульс в отношении этого чистого и безопасного источника энергии продолжает нарастать», - заявили в МАГАТЭ.

В агентстве также указали на роль, которую атомная энергия играет в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию со стороны промышленности, транспорта, электрификации отопления и охлаждения, а также систем искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Инновационные концепции будут введены в эксплуатацию в течение 10–20 лет

В МАГАТЭ подчеркнули важность обеспечения безопасности при проектировании реакторов нового поколения. «Безопасность — это результат постоянного процесса совершенствования, основанного на эксплуатационном опыте, включая уроки, извлеченные из аварий прошлого, что позволило значительно усилить международные требования по безопасности», - следует из текста.

В МАГАТЭ пояснили, что классифицируют реакторы нового поколения как «эволюционные» или «инновационные».

«Эволюционные реакторы совершенствуют уже существующие конструкции, сохраняя при этом проверенные временем технические решения. Большинство из них уже представлены на рынке и подключены к энергосетям. Их подход к безопасности базируется на внедрении улучшенной стратегии глубокоэшелонированной защиты по сравнению с реакторами, построенными в 1970–1980-х годах. Эта стратегия дополняется повышенным вниманием к свойствам естественной безопасности и пассивным характеристикам, что позволяет минимизировать риск аварий, а также снизить зависимость от действий оператора», - пояснили в агентстве.

Инновационные же реакторы включают радикальные изменения в использовании теплоносителей, топлива, эксплуатационной среды и конфигураций систем. Некоторые инновационные концепции планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие 10–20 лет, отметили в МАГАТЭ.

Разработки в области малых модульных реакторов (ММР)

В заявлении также отмечается, что многие страны включают технологии малых модульных реакторов (ММР) в свои планы и внимательно следят за их развитием.

Цель ММР, которые могут производить до 300 мегаватт электроэнергии на блок, — обслуживать небольшие сети, заменять электростанции на ископаемом топливе и снабжать энергией отдаленные или изолированные районы.

«ММР также рассматриваются для применений «за счетчиком», например, для энергоснабжения центров обработки данных в тех случаях, когда существующая сеть не может обеспечить необходимую мощность», - заявили в МАГАТЭ.

Подчеркнуто, что эти реакторы, вносящие вклад в чистый энергопереход в таких областях, как районное отопление, производство водорода и ядерное опреснение воды, благодаря высокой степени модульности и стандартизации обеспечивают преимущества в виде более коротких сроков строительства и более низких затрат.

«Будь то малые модульные реакторы или более крупные реакторы, новые поколения реакторов используют весь опыт, накопленный отраслью за 70 лет эксплуатации атомных электростанций», - отметили в МАГАТЭ.

Безопасная эксплуатация атомной энергетики

В заявлении отмечается, что МАГАТЭ с помощью стандартов безопасности и технической поддержки способствует формированию «прочной и устойчивой» глобальной системы ядерной безопасности в странах. Безопасность на современных АЭС повышается за счет усиления подхода «глубокоэшелонированной защиты» от стихийных бедствий и сценариев серьезных аварий.

Путем повышения устойчивости барьеров между источником излучения и внешней средой обеспечивается защита населения и окружающей среды даже в случае выхода из строя одного или нескольких барьеров.

В отношении киберугроз МАГАТЭ развивает свои программы поддержки в области информации и компьютерной безопасности. В условиях геополитических рисков агентство реализует «Семь основных принципов» ядерной безопасности, охватывающих физическую целостность, системы безопасности, кадровый потенциал, источники энергоснабжения, логистику и связь, мониторинг и аварийное реагирование, а также ненападение.

Стандарты безопасности МАГАТЭ требуют учитывать при оценке безопасности объектов такие риски, как наводнения, штормы, волны жары, засухи и землетрясения.

Сотрудничество в рамках ядерной программы Турции

Комментируя сотрудничество с Турцией, в МАГАТЭ сообщили, что разрабатывают стандарты безопасности и предоставляет странам помощь и учебную поддержку для их применения. «В сентябре 2023 года Турция подписала с МАГАТЭ четвертое «Рамочное соглашение по страновой программе» на период 2024–2029 годов, которое определило приоритетные области для технического сотрудничества.

К ним относятся атомная энергетика, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, ядерная и радиационная безопасность, готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации, а также управление ядерной информацией и развитие потенциала.

В апреле 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил АЭС «Аккую» и подчеркнул важность надежной и сильной институциональной структуры в Турции для достижения большого успеха «Аккую».

Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит оказывать Турции помощь через миссии и консультационные услуги для поддержания высочайших стандартов на «Аккую», включая ядерную безопасность и защищенность».

«По приглашению Турции МАГАТЭ планирует провести в целях поддержки Турции такие проверочные миссии, как «Технические проверки безопасности», «Комплексный обзор ядерной инфраструктуры» и «Миссия по предэксплуатационной проверке безопасности»,- заявили в МАГАТЭ, говоря о планируемых миссиях для поддержки Турция.

Глобальный взгляд на атомную энергетику

Доля атомных электростанций, которые начали сооружаться в мире в 1950-х годах, составляет около 10% мирового производства электроэнергии.

По данным МАГАТЭ, в мире действуют 415 ядерных реакторов в более чем 30 странах. Еще 72 реактора строятся в 16 странах, в первую очередь в Китае, Индии и России. Малые модульные реакторы также занимают все более заметное место в планах многих стран по развитию атомной энергетики.

МАГАТЭ прогнозирует, что к 2050 году глобальная установленная атомная мощность вырастет в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом, причем 24% этого нового объема мощностей, как ожидается, будет обеспечено за счет ММР.