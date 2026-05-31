МАГАТЭ зафиксировало повреждения турбинного цеха Запорожской АЭС после атаки БПЛА

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что получило информацию об ударе беспилотника по одному из турбинных зданий Запорожской АЭС. В результате атаки в стене здания образовалась дыра.

«Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщением об инциденте, который ставит под угрозу как семь основополагающих столпов обеспечения ядерной безопасности в условиях конфликта, так и пять конкретных принципов защиты Запорожской АЭС, которые гласят, что «не должно быть никаких атак с территории станции или против нее»,- следует из заявления на странице МАГАТЭ в социальной сети американской компании X.

В ходе осмотра площадки было установлено, что повреждена металлическая платформа, расположенная на несколько этажей выше здания, а также найдены несколько обломков и обгоревшие остатки оптоволоконного кабеля. В заявлении также указывается, что МАГАТЭ запросило доступ внутрь здания для проведения более детального обследования.

Во время осмотра объекта группа МАГАТЭ получила предупреждение о необходимости проследовать в укрытия после того, как были услышаны звуки приближающегося беспилотника и ответной стрельбы. При этом уровень радиации на площадке оставался в норме.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что вчерашняя атака стала серьезным инцидентом, ставящим под угрозу фундаментальные принципы ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что удары по ядерным объектам недопустимы и что для предотвращения риска ядерной аварии атаки должны быть прекращены.

Накануне генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинский беспилотник поразил энергоблок на Запорожской АЭС.

Лихачев сообщил, что после удара произошел взрыв. «Беспилотник попал в здание турбины энергоблока станции. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра​​​​​​​», - отметил он.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российские войска взяли под контроль станцию в марте 2022 года после начала конфликта с Украиной.