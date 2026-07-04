Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что очередная потеря внешнего электроснабжения свидетельствует о крайне уязвимом состоянии ядерной безопасности на станции

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 21-й раз с начала конфликта в Украине потеряла внешнее электроснабжение Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что очередная потеря внешнего электроснабжения свидетельствует о крайне уязвимом состоянии ядерной безопасности на станции

Запорожская атомная электростанция в 21-й раз с начала конфликта в Украине лишилась внешнего электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, размещенном в социальной сети американской компании X.

В сообщении отмечается, что сегодня Запорожская АЭС в 21-й раз с начала войны потеряла внешнее электроснабжение.

Также сообщается, что группа специалистов МАГАТЭ на месте была проинформирована и «могла услышать военную активность».

В агентстве напомнили, что одна из линий электропередачи была восстановлена в июне в период действия локального режима прекращения огня.

«Начали работать аварийные дизель-генераторы станции, обеспечивая электропитание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, подача электроэнергии восстановлена. Но одна линия, соединяющая площадку с основной линией электропередачи, остается недоступной», - следует из публикации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, чьи комментарии были включены в сообщении, заявил, что очередная потеря внешнего электроснабжения свидетельствует о крайне уязвимом состоянии ядерной безопасности на Запорожской АЭС и необходимости проявлять максимальную сдержанность для предотвращения ядерной аварии.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Российские войска установили контроль над объектом в марте 2022 года, вскоре после начала конфликта в Украине.