Отключение электроэнергии произошло из-за атаки дрона на подстанцию, расположенную на противоположной стороне станции

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 17-й раз с начала войны лишилась внешнего источника электроснабжения Отключение электроэнергии произошло из-за атаки дрона на подстанцию, расположенную на противоположной стороне станции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что с начала российско-украинской войны Запорожская АЭС в 17-й раз временно лишилась внешнего источника электроснабжения.



На странице МАГАТЭ в социальной сети компании X, базирующейся в США, было опубликовано заявление о текущей ситуации на Запорожской АЭС.



В заявлении отмечается, что с начала войны в Украине Запорожская АЭС в 17-й раз временно лишилась внешнего источника электроснабжения.



Отключение электроэнергии произошло из-за атаки дрона на подстанцию, расположенную на противоположной стороне станции, и что эта атака привела к временному отключению единственной оставшейся линии электропередачи на протяжении примерно 20 минут.



До восстановления линии электроснабжения электроэнергию станции обеспечивали аварийные дизель-генераторы.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, чье мнение приводится в заявлении, призвал к «военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии.