МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 17-й раз с начала войны лишилась внешнего источника электроснабжения

Salih Okuroğlu, Nariman Mehdiyev
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что с начала российско-украинской войны Запорожская АЭС в 17-й раз временно лишилась внешнего источника электроснабжения.
На странице МАГАТЭ в социальной сети компании X, базирующейся в США, было опубликовано заявление о текущей ситуации на Запорожской АЭС.
В заявлении отмечается, что с начала войны в Украине Запорожская АЭС в 17-й раз временно лишилась внешнего источника электроснабжения.
Отключение электроэнергии произошло из-за атаки дрона на подстанцию, расположенную на противоположной стороне станции, и что эта атака привела к временному отключению единственной оставшейся линии электропередачи на протяжении примерно 20 минут.
До восстановления линии электроснабжения электроэнергию станции обеспечивали аварийные дизель-генераторы.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, чье мнение приводится в заявлении, призвал к «военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии.