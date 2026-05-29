МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 16-й раз потеряла внешнее энергоснабжение с начала войны Во время отключения питание обеспечивали аварийные дизель-генераторы, отметили в МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская атомная электростанция в Украине с начала российско-украинской войны уже в 16-й раз временно потеряла все внешние источники электроснабжения.

В заявлении, опубликованном на странице МАГАТЭ в социальной сети американской компании X, говорится о текущей ситуации на станции.

Отмечается, что электростанция вновь лишилась внешнего питания, однако аварийные дизельные генераторы были запущены и обеспечивали работу объекта около одного часа.

В заявлении также приводятся слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, который подчеркнул, что причина отключения пока неизвестна, однако инцидент вновь демонстрирует сохраняющиеся риски для ядерной безопасности.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Российские силы взяли ее под контроль в марте 2022 года.

С тех пор территория вокруг станции неоднократно подвергалась обстрелам и боевым действиям.