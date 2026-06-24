Любителям музыки представили избранные образцы итальянской оперы в Измире

Ulviyya Amoyeva, Hüseyin Bağış
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
В рамках 39-го Международного Измирского фестиваля, организованного Измирским фондом культуры, искусства и образования (İKSEV), состоялся концерт «Bel Canto и романтизм: итальянские мотивы».
Как заявили в İKSEV, концерт прошел накануне вечером у библиотеки Цельса в древнем городе Эфес, где любителям музыки представили избранные образцы итальянской оперы.
В программу вошли произведения Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Слушатели отправились в музыкальное путешествие во времени — от блистательной эпохи бельканто XIX века до драматизма веризма.
На сцене выступили сопрано Анна Чиммаррусти и Сара Миньери, тенор Лоренцо Мартелли и баритон Никола Фарнези. Аккомпанировал артистам пианист Алессандро Дзилиоли.
Председатель Совета директоров İKSEV Филиз Эзджаджыбашы Сарпер после концерта вручила благодарственную памятную пластину консулу Италии в Измире Даниэле Бьянки.
Фестиваль продолжится 29 июня концертом польской скрипачки Агаты Шимчевской в Центре искусств имени Ахмеда Аднана Сайгуна.