В рамках 39-го Международного Измирского фестиваля состоялся концерт «Bel Canto и романтизм: итальянские мотивы»

Любителям музыки представили избранные образцы итальянской оперы в Измире В рамках 39-го Международного Измирского фестиваля состоялся концерт «Bel Canto и романтизм: итальянские мотивы»

В рамках 39-го Международного Измирского фестиваля, организованного Измирским фондом культуры, искусства и образования (İKSEV), состоялся концерт «Bel Canto и романтизм: итальянские мотивы».

Как заявили в İKSEV, концерт прошел накануне вечером у библиотеки Цельса в древнем городе Эфес, где любителям музыки представили избранные образцы итальянской оперы.

В программу вошли произведения Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. Слушатели отправились в музыкальное путешествие во времени — от блистательной эпохи бельканто XIX века до драматизма веризма.

На сцене выступили сопрано Анна Чиммаррусти и Сара Миньери, тенор Лоренцо Мартелли и баритон Никола Фарнези. Аккомпанировал артистам пианист Алессандро Дзилиоли.

Председатель Совета директоров İKSEV Филиз Эзджаджыбашы Сарпер после концерта вручила благодарственную памятную пластину консулу Италии в Измире Даниэле Бьянки.

Фестиваль продолжится 29 июня концертом польской скрипачки Агаты Шимчевской в Центре искусств имени Ахмеда Аднана Сайгуна.​​​​​​​

