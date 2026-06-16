«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», - президент Беларуси

Лукашенко: Украине «абсолютно» нечего бояться со стороны Беларуси «Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», - президент Беларуси

Украине «абсолютно» нечего бояться со стороны Беларуси. Об этом заявили президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос, есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси

«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», - цитирует Лукашенко Белта.

Президент отметил, что СМИ несколько накрутили эту тему, а президент Украины Владимир Зеленский «подыграл». «Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления», - сказал глава государства.

По мнению Лукашко, к таким заявлениям Владимира Зеленского подталкивает Запад. «Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: «А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления», - считает Лукашенко.

Главу белорусского государства также попросили прокомментировать обвинения из Киева о возможных планах России развернуть с территории Беларуси новое наступление на Украину.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России: «Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы». Вот, если честно отвечать на этот вопрос», - сказал он.

«Первая. Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено», - пояснил Лукашенко.

Вторая причина, по словам главы государства, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войн. «Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?», - отметил он.

«Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка», - сказал президент, указав на то, что при таком развитии событий поддерживающие Украину страны блока НАТО могут ввести туда свои войска. «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого», - добавил он.

По словам Лукашенко, есть и ряд других причин, в том числе гуманитарного характера, что связано с тем, насколько тесно переплетены родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.