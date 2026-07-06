Лукашенко: размещение в Беларуси комплекса «Орешник» способно «остудить самые горячие головы»

Размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия стало серьезным фактором стратегического сдерживания, способным «остудить самые горячие головы».

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава в понедельник, 6 июля.

«По-настоящему суверенной может быть только та страна (особенно сейчас), которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла Вооруженные Силы - главный гарант независимости и территориальной целостности. «Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты»,- подчеркнул белорусский лидер.

При этом, президент подчеркнул, что Беларусь не бравирует этими вопросами и не поднимает их для того, чтобы кого-то напугать. «Но вы должны понимать, что это оружие - не хлам, который свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И те, у кого горячие головы, должны остудить их (свои головы. - Прим.)», - продолжил глава государства.

Конфликт в Украине – главный очаг напряженности

Президент обратил внимание, что главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. «Партия войны» всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная «партия войны», - отметил белорусский лидер.

«Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию (а это фактически - НАТО). Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока», - заявил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание также и на «продолжающуюся гибридную войну» против Беларуси, в которой, по его словам, используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.

«Отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет», - добавил он.

Белорусский народ не приемлет войны

Он подчеркнул, что белорусы хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны, заявил глава государства. «Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», - заявил глава государства.

В ходе церемонии президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Глава государства отметил, что самой мощной и действенной становится та армия, которая воюет. Однако для Беларуси такой способ совершенствования вооруженных сил неприемлем. «У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет, - это США. Нам это не надо, нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас - офицеров и генералов», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий, а также пожелал им успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла.