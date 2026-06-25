Лукашенко предупредил Киев о «недопустимости втягивания Беларуси в конфликт»

В Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили белорусские СМИ в четверг, 25 июня.

По словам Лукашенко, во время встречи он передал украинской стороне предупреждение «о недопустимости попыток втянуть Беларусь в конфликт».

«Я им прямо сказал: передайте своему президенту, что если он думает, будто может так разговаривать с нами и еще втянуть нас в войну, то должен понимать: характер войны мгновенно изменится. Это будет уже совсем другая война», - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Белорусский лидер отметил, что Минск получил ответ от украинской стороны. По его словам, в Киеве понимают позицию Беларуси.

«Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится к конфронтации и не заинтересована во втягивании в боевые действия. При этом он подчеркнул, что «в любой ситуации Минск будет рядом с Москвой».

Президент Беларуси назвал свою позицию «миролюбивой», однако заверил, что республика «в любой ситуации будет рядом с Россией».

По словам Лукашенко, речь идет не только об Украине, а о более широком противостоянии с Западом.

«Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня», - отметил он.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что Беларуси «война не нужна» и страна не стремится к эскалации. При этом он заявил, что мир возможен только при наличии гарантий безопасности.

«Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь находится «на переднем крае» и хорошо понимает возможные последствия дальнейшего обострения.