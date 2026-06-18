Лукашенко: попытка втянуть Беларусь в войну плохо обойдется тем, кто пытается это сделать Президент Беларуси прокомментировал атаку дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, 18 июня, комментируя атаку дрона на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области.

«Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит», - цитируют Лукашенко белорусские государственные СМИ.

По словам президента, белорусская сторона слышит заявления, оправдания, версии разные, но ждет истины. «И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что дрон, атаковавший автобус с белорусскими гражданами, включая детей, в Брянской области, «имеет украинское происхождение». «Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник», - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. «То есть это не мы (заявляет украинская сторона - прим.), это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, - следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом», - пояснил президент.

Лукашенко напомнил, что один из этих дронов ударил в автобус, в результате чего есть погибший, пострадали белорусские дети. «То есть конспирологических версий тут предостаточно», - заметил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси.

Соответствующее поручение глава государства дал государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу. «Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать», - добавил президент.

Лукашенко также поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. «Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения», - заявил белорусский лидер.

В связи с произошедшим Александр Лукашенко обратил внимание на ряд аспектов, упомянув о цели поездки в Геленджик группы белорусских детей. «Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает», - добавил глава государства.

Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме, заявил глава белорусского государства.

Южная граница - полторы тысячи километров (вы это знаете, наши военные там стоят) - пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить», - подчеркнул глава государства.

В МИД Беларуси вызван посол Украины

В МИД Беларуси в четверг, 18 июня был вызван Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий.

Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, Новицкому вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей.

«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания», - приводит слова Варанкова пресс-служба белорусского МИДа.

По словам Варанкова, белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности.

«Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны»,- добавил он.

Атака на автобус в Брянской области

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил об атаке на автобус с детской футбольной командой из Беларуси.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины) с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», - написал врио губернатора в социальной сети.

Официальный представитель Следственного Комитета (СК) России Светлана Петренко, в свою очередь, заявила, что в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь «возбуждено уголовное дело о теракте».

«В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель - Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина, 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется», - сообщили в ведомстве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и «поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта».

В МИД РФ решительно осудили инцидент, выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным» действиям киевской администрации и «решительно осудить этот теракт».

Уголовное дело по факту удара БПЛА возбудили также и в Беларуси. Кроме того, в МИД Беларуси решительно осудили атаку на гражданский автобус. «Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», - следует из публикации белорусского ведомства.

Украина отрицает причастность к нападению

C украинской стороны также поступили комментарии по поводу инцидента. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале заявил, что Украина не имеет никакого отношения к нападению на автобус в Брянской области РФ, о котором сообщают российские источники.

По словам омбудсмена, после распространения информации о нападении на автобус с детьми он срочно связался с белорусской стороной и получил первичную информацию о происшествии. «В ходе беседы я отдельно подчеркнул: Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию», - подчеркнул он.

По словам омбудсмена, Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. «В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права», - отметил омбудсмен.

Лубинец также не исключил, что инцидент мог быть провокацией или информационной операцией.