Лукашенко обсудил с правительством Индонезии запуск совместных инвестпроектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами Правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов.

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства в среду, 1 июля, во встрече с индонезийской стороны приняли участие министр инвестиций, глава Инвестиционного координационного совета, гендиректор Суверенного фонда благосостояния Индонезии «Данантара» Росан Перкаса Руслани, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию «Бапанас» Аиди Амран Сулайман, генеральный директор и президент-директор государственной нефтегазовой корпорации «Пертамина» Саймон Алоизиус Мантири.

«Уважаемые друзья, думаю, вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских, ветеринарных препаратов, продуктов питания вы обсуждали темы. Я хочу, чтобы вы знали: если мы что-то можем для вас сделать - пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси»,- отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет, и Беларусь готова расширить сотрудничество. «Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения. Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо», - отметил президент.

Глава государства отметил, что возможности Беларуси – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. «Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. На пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями», - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь министр инвестиций Росан Перкаса Руслани отметил, что президент Индонезии Прабово Субианто дал указания укреплять и развивать отношения с Беларусью во всех возможных сферах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Главу белорусского государства встретили с национальным колоритом. Индонезийская музыка, танцы, рота почетного караула, мотоциклетный эскорт - все на высшем уровне.

По случаю прибытия высокопоставленного гостя состоялся пролет истребителей ВВС Индонезии, которые также сопровождали самолет белорусского президента на подлете к Джакарте.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, по линии гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главный из них - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы.

Встреча глав МИД двух стран

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился в Джакарте с индонезийским коллегой Сугионо.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Индонезию в августе 2025 г., отметили значительную активизацию белорусско-индонезийских контактов на текущем этапе.

Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов белорусско-индонезийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, а также по темам региональной и глобальной повестки дня.

Собеседники уделили особое внимание взаимодействию в рамках международных организаций, достигли договоренности об усилении координации действий на международной арене.

Главы дипведомств рассмотрели инициативу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Индонезийская сторона отметила созвучность данной инициативы своим подходам к глобальным процессам. Собеседники обсудили график предстоящих контактов и совместных мероприятий, нацеленных на поддержание политического диалога и активизацию экономического взаимодействия.