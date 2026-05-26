Лукашенко обсудил с делегацией Алжира расширение сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали.

Лукашенко заявил, что Беларусь открыта к развитию «самых серьезных отношений» с Алжиром и рассчитывает на укрепление взаимодействия, в том числе в рамках кооперационных проектов.

"Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки", - сказал он.

Президент отметил перспективы сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве, подчеркнув, что экономики двух стран «абсолютно сопрягаемы», и предложил развивать совместные производства.

Он также подчеркнул важность реализации ранее согласованных проектов как основы двусторонних отношений и призвал алжирскую сторону активнее подключиться к их выполнению.

В свою очередь Ибрагим Бугали передал приветствия от президента Алжира и заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества в экономике, сельском хозяйстве, науке и фармацевтике.

Он отметил, что Алжир заинтересован в белорусском опыте в рамках политики диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, а также видит потенциал для создания совместных производств.