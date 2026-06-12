«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», - президент Беларуси

Лукашенко: Конфликты в Украине и вокруг Ирана могут завершиться уже в этом году «Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», - президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность , что конфликты в Украине и вокруг Ирана будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отвечая на вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах.

«Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны», - цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить», - отметил президент.

Говоря о Ближнем Востоке, глава государства выразил уверенность в том, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт. «Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки», - сказал белорусский лидер.

По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны. «Я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны, - он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране», - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. «Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки», - указал президент.

«Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены», - резюмировал он.

Кроме того, президент Беларуси прокомментировал действия сторон в вопросе завершения конфликта, в частности, стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении, в том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.

«Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других - советников его. А должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт», - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

«Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: «Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом», - считает президент.

Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. «Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим «покрывалом» могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле», - заметил он.

Вместе с тем президент Беларуси выразил уверенность , что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был завершен.