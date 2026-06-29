На встрече в Пекине лидеры Беларуси и КНР рассмотрели вопросы промышленной кооперации, совместных проектов и международной повестки

Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили развитие белорусско-китайского сотрудничества На встрече в Пекине лидеры Беларуси и КНР рассмотрели вопросы промышленной кооперации, совместных проектов и международной повестки

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, переговоры прошли в понедельник, 29 июня в Пекине.

Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. «Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. «Мы готовы в этом плане действовать», - заверил он.

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. «Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии», - обратил внимание Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую сегодня получают.

«Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше», - добавил президент.

Глава государства поблагодарил председателя КНР за нынешнюю встречу. Си Цзиньпин уточнил, прилетел ли Александр Лукашенко в Пекин прямо из Минска. «Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин», - сказал белорусский лидер.

«Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. «Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик», - заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что в международных делах две страны также постоянно находятся в плотном контакте.

Далее, по данным пресс-службы, запланировано общение за традиционным семейным обедом. Этот формат выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР.

Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. «Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу многовекторной политики»,- следует из сообщения.