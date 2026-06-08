Лукашенко и президент Ганы обсудили в Минске торгово-экономическое сотрудничество Белорусский президент предложил создать предприятие по переработке какао-бобов

Минск заинтересован в развитии сотрудничества с Ганой и готов рассматривать ее как одного из перспективных партнеров на Африканском континенте.

Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси по итогам переговоров Лукашенко с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, которые проходят 8 июня в Минске во Дворце Независимости.

Согласно сообщению, стороны прежде всего обсуждают проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, включая комплексную механизацию сельского хозяйства Ганы и укрепление ее продовольственной безопасности.

Лукашенко отметил, что Беларусь стремится определить для себя приоритетных партнеров на Африканском континенте.

«В данный момент мы пытаемся определиться на Африканском континенте, на кого опереться, с кем в первую очередь сотрудничать», - сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь является технологичной страной, однако не обладает такими масштабами, как Китай или США, чтобы одновременно развивать сотрудничество со всеми государствами Африки.

«Поэтому мы хотим найти свое место на континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является Африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике», - заявил Лукашенко.

Он также сообщил о заинтересованности Минска в товарах из Ганы и предложил использовать Беларусь как площадку для продвижения ганской продукции в Европе.

«Мы заинтересованы в ваших товарах. И если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь», - сказал президент Беларуси.

По данным пресс-службы, Лукашенко в качестве одного из возможных направлений сотрудничества предложил создать предприятие по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на пространство Евразийского континента.

В сообщении также отмечается, что стороны рассматривают перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере, включая образование и медицину. По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, направленных на расширение двусторонней договорно-правовой базы.