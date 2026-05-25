Лукашенко и Минниханов обсудили сохранение исторической памяти и сотрудничество Беларуси с Татарстаном Президент Беларуси встретился с главой Республики Татарстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Татарстана Рустам Минниханов. Основной темой переговоров стало сохранение исторической памяти и прошедший в Казани концерт-реквием с участием белорусских артистов.

Лукашенко поблагодарил Минниханова за организацию мероприятия и отметил, что в России "очень хорошо восприняли" концерт. Глава Татарстана заявил, что мероприятие произвело сильное впечатление на жителей региона и подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, особенно для молодежи.

Минниханов также высоко оценил работу мемориальных комплексов в Беларуси, в том числе Брестской крепости, отметив уровень организации и патриотического воспитания. Лукашенко в ответ подчеркнул, что в стране уделяют серьезное внимание сохранению памятников войны, за которыми во многом ухаживают школьники.

Во время встречи стороны также обсудили развитие сотрудничества. Лукашенко отметил схожесть Беларуси и Татарстана в вопросах порядка и дисциплины, а также положительно оценил темпы развития региона.

Отдельно глава Татарстана сообщил, что заинтересован в создании в России аналогов белорусского образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС и намерен перенять этот опыт.

В завершение встречи Лукашенко с юмором вспомнил победу казанского хоккейного клуба Ак Барс над минским "Динамо" в серии Кубка Гагарина со счетом 4:0, назвав это "хорошим уроком" для белорусской команды.